В Новосибирске увидели двойную радугу
Фото со страницы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"
Жители Новосибирска делятся в сети фотографиями необычного природного явления; над городом появилась двойная радуга.
Жители Новосибирска в воскресенье, после дождя увидели в небе необычное природное явление – двойную радугу.
Снимки появились на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Горожане запечатлели необычное явление, как в Новосибирске, так и на дачных участках.
«Вторичные радуги вызваны двойным отражением солнечного света в каплях дождя», — говорится в энциклопедии.
Любопытно, что радуги разные. Первая – привычная взору, а вторая, как бы её отражение. Цвета начинаются с фиолетового.
Напомним, жители Кузбасса увидели радужные облака.
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