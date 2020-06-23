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В Новосибирске увидели двойную радугу

сегодня 07:15

Фото со страницы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители Новосибирска делятся в сети фотографиями необычного природного явления; над городом появилась двойная радуга.

Жители Новосибирска в воскресенье, после дождя увидели в небе необычное природное явление – двойную радугу.

Снимки появились на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Горожане запечатлели необычное явление, как в Новосибирске, так и на дачных участках.

«Вторичные радуги вызваны двойным отражением солнечного света в каплях дождя», — говорится в энциклопедии.

Любопытно, что радуги разные. Первая – привычная взору, а вторая, как бы её отражение. Цвета начинаются с фиолетового.

Напомним, жители Кузбасса увидели радужные облака.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск
радуга

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