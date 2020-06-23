В Новосибирске водитель без прав насмерть сбил пешехода

Фото ГИБДД Новосибирска

Водитель, лишённый права управления транспортом, наехал на пешехода; мужчина скончался.

В Новосибирске минувшей ночью водитель, лишённый права управления транспортными средствами, насмерть сбил пешехода.

«29 июня в 1:40 водитель 1979 года рождения трезвый, но не имеющий водительского удостоверения так как лишен права управления, на автомобиле Little Ace Noah следовал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской в сторону улицы Танковая. В пути следования у дома 23 по улице Богдана Хмельницкого совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. В результате пешеход мужчина, на вид около 55 лет, получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Напомним, 26 июня неизвестный автомобиль сбил пешехода и скрылся в Новосибирске.