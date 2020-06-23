Вибрация за 200: механик теплохода получит компенсацию за болезнь из-за работы

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В Омске транспортная прокуратура встала на защиту интересов механика теплохода; мужчина получил профессиональное заболевание.

Омская транспортная прокуратура обратилась в суд в интересах бывшего капитана теплохода с иском о возмещении ему морального вреда

Бывший механик ПАО «Иртышское судоходство» сообщил, что ввиду длительной работы в указанной организации в неблагоприятных производственных условиях у него возникло профессиональное заболевание (вибрационная болезнь), вследствие чего он имеет право на компенсацию морального вреда.

По обращению заявителя проведена проверка, в ходе которой его доводы подтвердились. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

С учётом материального положения обратившегося, состояния его здоровья, отсутствия юридического образования, прокуратура обратилась в суд за него.

С ПАО «Иртышское пароходство» намерены взыскать компенсацию причинённого морального вреда в размере 200 000 рублей.

Напомним, в Новосибирске после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело за расстрел собаки.