Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Волочкова незаконно проникла в закрытый из-за коронавируса монастырь

вчера 23:52

Фото с сайта instagram.com

Анастасия Волочкова незаконно проникла в монастырь в Нижегородской области; местные жители пожаловались на звезду губернатору региона.

Балерина Анастасия Волочкова посетила закрытый на карантин Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в селе Дивеево в Нижегородской области. Проблема в том, что религиозное учреждение было закрыто на карантин из-за пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Волочкова сфотографировалась в монастыре и выложила получившиеся фотографии в instagram. Местные жители увидели публикацию балерины и отправили обращения с жалобами губернатору.

Глава региона выяснил, что Волочкова пробралась в село окольными путями с помощью местных друзей. Он заявил, что приезжих из других регионов в Дивеево будут наказывать за нарушение карантина, несмотря на их статус. Затем Волочковой выписали штраф.

Уточняется, что в Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Напомним, 25 июня в Петербурге прошла очередная карантинная вечеринка.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

карантин
Волочкова

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221901
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117895
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109788
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104316
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101125
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97527
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93605
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы