Волочкова незаконно проникла в закрытый из-за коронавируса монастырь

Фото с сайта instagram.com

Анастасия Волочкова незаконно проникла в монастырь в Нижегородской области; местные жители пожаловались на звезду губернатору региона.

Балерина Анастасия Волочкова посетила закрытый на карантин Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в селе Дивеево в Нижегородской области. Проблема в том, что религиозное учреждение было закрыто на карантин из-за пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Волочкова сфотографировалась в монастыре и выложила получившиеся фотографии в instagram. Местные жители увидели публикацию балерины и отправили обращения с жалобами губернатору.

Глава региона выяснил, что Волочкова пробралась в село окольными путями с помощью местных друзей. Он заявил, что приезжих из других регионов в Дивеево будут наказывать за нарушение карантина, несмотря на их статус. Затем Волочковой выписали штраф.

Уточняется, что в Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Напомним, 25 июня в Петербурге прошла очередная карантинная вечеринка.