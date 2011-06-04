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«Всем привет с Алтая!»: ведущая «Орла и решки» пришла в восторг от гейзерового озера

сегодня 10:47

Фото со страницы Марии Иваковой в Instagram

Ведущая шоу «Орёл и решка» Мария Ивакова отдыхает на Алтае; девушка пришла в восторг от потрясающей природы и приготовленной на костре еды.

Объездившая полмира Мария Ивакова – ведущая телепроекта «Орёл и решка» – добралась до Алтая. Местная природа заставила девушку восхититься. Особенно звезду впечатлило гейзеровое озеро. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Всем привет с Алтая! Несколько дней мы были без связи и электричества, и только сейчас вернулись в цивилизацию с интернетом и (ура) туалетом :)) бонусом были невероятные виды, купание в озере, еда, приготовленная на огне, очень яркие сны и долгие разговоры у костра», – поделилась впечатлениями телеведущая.

Ивакова также разместила фото на фоне гейзерового озера.

«У него примерно раз в час меняется рисунок дна за счёт бьющих источников. Зрелище невероятное!» – написала девушка.

Напомним, ранее на Алтай прилетела актриса Яна Троянова.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Алтайский край

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