Вторая выплата 10000 на детей: кто получит пособие в первый же день - 1 июля

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С 1 июля родителям детей от 0 до 16 лет начнут перечислять выплату 10000 рублей; второй раз путинские 10 тысяч будут перечислять по уже проверенной в июне схеме.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 274,3 миллиарда рублей на единовременные выплаты семьям на детей до 16 лет. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Мера поддержки охватит не менее 27 миллионов детей.

Как подчеркнул Минтруд, при перечислении новой единовременной выплаты будет использован тот же технологический алгоритм, что и при осуществлении первой единовременной выплаты.

«При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат, — объяснили в ведомстве. — Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей».

1-го июня выплату 10 тысяч получили родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Если заявление было направлено в период с 23 по 25 мая, то средства перечислили до 2 июня. Остальным, подавшим заявление с 25 мая по 1 июня — в течение последующих 10 дней. По аналогии начисления будут сделаны и в июле.

Тем, кто пока не обращался за пособиями, необходимо сделать это до 1 октября. Единовременную выплату за июнь и июль они получат одной суммой.

Напомним, накануне Минтруд не поддержал инициативу о пособии 10 тысяч детям от 16 до 18 лет.