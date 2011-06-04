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Выборы ректора НГТУ: стали известны результаты голосования

сегодня 13:19

Фото со страницы НГТУ НЭТИ

Профессор Анатолий Батаев избран ректором НГТУ НЭТИ на второй срок; за него проголосовало большинство участников выборной конференции.

Выборы ректора прошли сегодня, 29 июня, в Новосибирском государственном техническом университете. Большинство голосов было отдано за действующего руководителя – профессора Анатолия Батаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель вуза Юрий Лобанов.

«Профессор Анатолий Батаев только что избран ректором НГТУ НЭТИ на второй срок! За него проголосовало 102 из 193 делегатов выборной конференции», – написал он по итогам процедуры.

По словам Лобанова, Батаев победил с серьёзным отрывом от других кандидатов. Так, декан ФЭН Сергей Чернов набрал 62 голоса, декан МТФ Василий Янпольский – 20.

Напомним, ранее учёные НГТУ запатентовали технологию получения новых алмазоподобных материалов с помощью соединения продуктов двух взрывов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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НГТУ
ректор

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