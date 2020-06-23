Выплата 10000 рублей : Минтруд не поддержал инициативу о пособии детям от 16 до 18 лет

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Министерство труда не одобрило предложение распространить выплату 10 тысяч рублей на детей до 18 лет; материальную поддержку на ребёнка от 16 до 18 лет, правда, в меньшем размере, сегодня могут получить только безработные родители.

Минтруд не одобрил предложение распространить выплату 10000 рублей на детей от 16 до 18 лет. В правительстве отметили, что дети этого возраста уже могут работать, об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как ранее сообщал Сиб.фм, по указу президента единовременную помощь в размере 10 000 рублей в июне получили семьи с детьми от 3 до 16 лет, в июле выплату решили сделать еще раз, причем распространяется она уже на детей от 0 до 16 лет. Однако детей старше 16 лет по-прежнему не включили в круг получателей нового пособия.

«Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — отметила омбудсмен.

Выплаты на ребенка от 16 до 18 лет по своей инициативе ввели некоторые регионы, например, республика Крым. Совет Федераций накануне также одобрил инициативу о повышении возраста для детских выплат. Председатель Комитета палаты по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выразила уверенность в том, что предложение поддержат в правительстве РФ, если позволит бюджет. Однако в Минтруде инициатива не была одобрена.

В качестве мер поддержки в период пандемии коронавируса детям от 16 до 18 лет будет предоставлено право оформить статус самозанятого в тех регионах, в которых власти после 1 июля примут решение о внедрении налога на профессиональную деятельность.

Кроме того доплату на детей до 18 лет получают все безработные родители, ставшие на учёт в центр занятости. Доплату 3000 рублей на детей автоматически начисляют к пособию по безработице одного из родителей.

Напомним, ещё в мае родители детей старшего возраста создали петицию на онлайн-платформе change.org с требованием обеспечить материальной поддержкой всех, кто не достиг совершеннолетия.