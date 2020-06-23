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Выплаты пенсионерам-опекунам: нужно ли подавать заявление

сегодня 17:51

Фото с сайта pixabay.com

Страховую пенсию с учётом индексации пенсионерам-опекунам начнут выплачивать c начала июля; перерасчёт произведут автоматически.

Страховая пенсия с учётом проведённых индексаций будет выплачиваться пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями на возмездной основе, в том числе по договору о приёмной семье. Выплату начнутся с 1 июля, а списки пенсионеров органы ПФР подготовят самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области.

Как уточнили в фоне, опека устанавливается над несовершеннолетними либо недееспособными лицами после заключения органа опеки и попечительства и постановления главы местной администрации.

Попечителем может быть и пенсионер, если по состоянию здоровья и другим факторам может представлять интересы своих подопечных, заниматься их воспитанием и уходом. В этом случае заключается договор, который предусматривает выплату вознаграждения либо право на доходы опекаемого лица.

«Сейчас на оплачиваемую опеку распространяются правила обязательного пенсионного страхования, из-за этого пенсионеры-опекуны считаются работающими и выплата пенсии им с учётом индексации возобновляется только после завершения данной трудовой деятельности», – объяснили в пресс-службе.

Таким образом, повышение размера пенсии коснётся порядка 900 новосибирских пенсионеров.

Напомним, к 2021 году в России планируют увеличить средний размер пенсии.

Автор:
Денис Калин

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пенсия

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