Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Взрыв в отстойнике: владелец септика попал в реанимацию в Красноярске

сегодня 09:33

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

В Красноярском крае мужчина попал в реанимацию после взрыва в отстойнике; ведётся проверка.

ЧП произошло в субботу в Минусинске Красноярского края. Около одного из домов прогремел взрыв в септике. Владелец отстойника попал в реанимацию.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на родственников пострадавшего, днём, после откачки септика в него была залита некая жидкость. Вечером, когда мужчина открыл люк, чтобы посмотреть на состояние отстойника, произошёл взрыв, который разрушил септик и покалечил человека.

Хозяина дома подкинуло высоко в воздух, после чего он приземлился, сильно ударившись лицом.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование. В частности, выясняют, что за жидкость была залита в отстойник.

По предварительным данным, взорвался биогаз. Его составляющими являются соединения, которые образуются в канализации при биологическом разложении.

Напомним, в конце мая в Красноярском крае в септике утонули женщина и ребёнок.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Красноярский край
взрыв
человек пострадал

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221858
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117854
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109755
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104290
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101088
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97499
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93570
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы