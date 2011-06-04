Взрыв в отстойнике: владелец септика попал в реанимацию в Красноярске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

В Красноярском крае мужчина попал в реанимацию после взрыва в отстойнике; ведётся проверка.

ЧП произошло в субботу в Минусинске Красноярского края. Около одного из домов прогремел взрыв в септике. Владелец отстойника попал в реанимацию.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на родственников пострадавшего, днём, после откачки септика в него была залита некая жидкость. Вечером, когда мужчина открыл люк, чтобы посмотреть на состояние отстойника, произошёл взрыв, который разрушил септик и покалечил человека.

Хозяина дома подкинуло высоко в воздух, после чего он приземлился, сильно ударившись лицом.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование. В частности, выясняют, что за жидкость была залита в отстойник.

По предварительным данным, взорвался биогаз. Его составляющими являются соединения, которые образуются в канализации при биологическом разложении.

Напомним, в конце мая в Красноярском крае в септике утонули женщина и ребёнок.