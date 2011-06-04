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Взрыв в жилом доме на северо-востоке Москвы: пожар охватил четыре квартиры

сегодня 20:32

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве/ТАСС

В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы произошёл взрыв; семь человек пострадали.

Взрыв произошел в доме № 3 на улице Проходчиков в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

После взрыва начался пожар. Пламя было видно из окон квартиры, площадь пожара – 70 квадратных метров. Огонь охватил четыре квартиры. Пострадали семь человек.

Возгорание ликвидировали к 14:23 по московскому времени.

Движение по улице Проходчиков и Мякининскому проезду перекрыто. По предварительной информации, причиной ЧП стал хлопок газа.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Всем пострадавшим будет предоставлено временное жильё.

Напомним, 22 июня взрыв газа произошёл в жилом доме в Самаре.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Москва
взрыв

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