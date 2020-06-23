Зафиксировано 9 166 летальных исходов: оперативный штаб обновил данные по смертности от COVID-19 в России

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

93 пациента умерли в инфекционных стационарах России за последние сутки; с начала пандемии коронавирус унёс жизни 9166 человек.

Количество пациентов с коронавирусом, умерших в стационарах страны, превысило 9 тысяч человек. Только за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 93 больных. Об этом 29 июня сообщает федеральный оперативный штаб.

По данным специалистов, за последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом почти 30% заразившихся не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровело 403 430 человек.