Заложники непогоды: семья с маленькими детьми застряла на острове Заячий

Фото из группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

Пять человек в Новосибирской области оказались заложниками непогоды; из-за сильного ветра семья с детьми не могла на лодке выбраться с Заячьего острова.

Новосибирские спасатели эвакуировали семью с маленькими детьми с Заячьего острова. Добраться до берега самостоятельно на надувной лодке люди не могли из-за сильного ветра в воскресенье. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как объяснили в ведомстве, после жаркой субботы в воскресенье утром погода резко поменялась. Температура упала до 20 градусов, появился сильный порывистый ветер. Многие люди, отдыхающие семьями на берегах водоёмов и на островах по акватории реки Оби, были застигнуты врасплох изменившимися погодными условиями.

Помощь днём в воскресенье потребовалась группе отдыхавших – на Заячьем острове застряли мужчина, две женщины и двое детей 3 и 4 лет. Спасатели МАСС на катере в несколько заходов вывезли людей на берег.

Спасательная операция продолжалась около часа.

Напомним, в прошлые выходные спасатели вытащили из воды группу молодых людей, которых подвёл надувной матрас.