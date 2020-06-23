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Зарегистрировался за 24 минуты: экс-сотрудник мэрии Новосибирска стал кандидатом в депутаты

сегодня 19:27

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Бывший руководитель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска Сергей Дьячков решил участвовать в избирательной кампании и будет бороться за депутатское кресло; общественник намерен баллотироваться в Первомайском районе.

Представитель несистемной коалиции «Новосибирск 2020», организатор митингов против повышения тарифов в Новосибирске Сергей Дьячков выдвинулся в кандидаты на участие в выборах в Совет депутатов Новосибирска. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Сергей Дьячков будет выдвигаться по одномандатному округу № 43, границы которого проходят в Первомайском районе.

Процесс начальной регистрации, по его словам, занял 24 минуты. Сергей Дьячков уже подал необходимые документы в районный избирком и начинает подписную кампанию.

Для регистрации в качестве кандидата ему предстоит собрать не менее 114 и не более 125 подписей избирателей округа.

В 2014-2015 годах Сергей Дьячков занимал пост председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска, после чего подал в отставку из городской администрации.

Напомним, 29 июня стало известно о том, что жителю Омска подарят жильё за участие в референдуме по Конституции.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

выборы
Сергей Дьячков
Новосибирск

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