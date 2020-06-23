6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
Ещё 6 693 человек в России заразились коронавирусом; за сутки в инфекционных стационарах страны умерли 154 пациента.
В России за сутки выявлено 6693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 154 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.
Новые факты заболевания выявлены в 84 регионах страны.
🔸Москва — 745
🔸Московская область — 301
🔸Ханты-Мансийский АО — 279
🔸Свердловская область — 276
🔸Санкт-Петербург — 253
🔸Ямало-Ненецкий АО — 248
🔸Иркутская область — 242
🔸Нижегородская область — 203
🔸Воронежская область — 179
🔸Челябинская область — 144
🔸Красноярский край — 144
🔸Республика Тыва — 125
🔸Мурманская область — 118
🔸Саратовская область — 110
🔸Новосибирская область — 109
🔸Ульяновская область — 106
🔸Архангельская область — 102
🔸Волгоградская область — 95
🔸Ростовская область — 94
🔸Омская область — 82
🔸Хабаровский край — 81
🔸Приморский край — 80
🔸Ставропольский край — 78
🔸Оренбургская область — 77
🔸Пензенская область — 77
🔸Алтайский край — 76
🔸Тульская область — 73
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 72
🔸Ивановская область — 70
🔸Тюменская область — 69
🔸Брянская область — 65
🔸Республика Дагестан — 65
🔸Забайкальский край — 62
🔸Белгородская область — 60
🔸Краснодарский край — 60
🔸Курская область — 59
🔸Томская область — 57
🔸Пермский край — 54
🔸Республика Коми — 53
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 52
🔸Республика Адыгея — 51
🔸Чувашская Республика — 51
🔸Самарская область — 51
🔸Ленинградская область — 50
🔸Владимирская область — 48
🔸Тверская область — 48
🔸Тамбовская область — 46
🔸Республика Башкортостан — 46
🔸Калужская область — 45
🔸Новгородская область — 45
🔸Республика Саха (Якутия) — 45
🔸Камчатский край — 45
🔸Ярославская область — 44
🔸Рязанская область — 43
🔸Республика Татарстан — 41
🔸Кемеровская область — 40
🔸Липецкая область — 38
🔸Республика Бурятия — 38
🔸Смоленская область — 37
🔸Псковская область — 35
🔸Республика Мордовия — 35
🔸Кировская область — 35
🔸Орловская область — 33
🔸Курганская область — 33
🔸Республика Алтай — 33
🔸Магаданская область — 33
🔸Астраханская область — 31
🔸Республика Марий Эл — 29
🔸Сахалинская область — 29
🔸Республика Карелия — 28
🔸Республика Хакасия — 28
🔸Республика Ингушетия — 27
🔸Амурская область — 25
🔸Республика Северная Осетия — 22
🔸Вологодская область — 21
🔸Удмуртская Республика — 20
🔸Костромская область — 18
🔸Калининградская область — 10
🔸Севастополь — 6
🔸Чеченская Республика — 5
🔸Республика Крым — 4
🔸Ненецкий АО — 2
🔸Республика Калмыкия — 2
🔸Еврейская АО — 2.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.
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