6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ещё 6 693 человек в России заразились коронавирусом; за сутки в инфекционных стационарах страны умерли 154 пациента.

В России за сутки выявлено 6693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 154 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 30 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Новые факты заболевания выявлены в 84 регионах страны.

🔸Москва — 745

🔸Московская область — 301

🔸Ханты-Мансийский АО — 279

🔸Свердловская область — 276

🔸Санкт-Петербург — 253

🔸Ямало-Ненецкий АО — 248

🔸Иркутская область — 242

🔸Нижегородская область — 203

🔸Воронежская область — 179

🔸Челябинская область — 144

🔸Красноярский край — 144

🔸Республика Тыва — 125

🔸Мурманская область — 118

🔸Саратовская область — 110

🔸Новосибирская область — 109

🔸Ульяновская область — 106

🔸Архангельская область — 102

🔸Волгоградская область — 95

🔸Ростовская область — 94

🔸Омская область — 82

🔸Хабаровский край — 81

🔸Приморский край — 80

🔸Ставропольский край — 78

🔸Оренбургская область — 77

🔸Пензенская область — 77

🔸Алтайский край — 76

🔸Тульская область — 73

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 72

🔸Ивановская область — 70

🔸Тюменская область — 69

🔸Брянская область — 65

🔸Республика Дагестан — 65

🔸Забайкальский край — 62

🔸Белгородская область — 60

🔸Краснодарский край — 60

🔸Курская область — 59

🔸Томская область — 57

🔸Пермский край — 54

🔸Республика Коми — 53

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 52

🔸Республика Адыгея — 51

🔸Чувашская Республика — 51

🔸Самарская область — 51

🔸Ленинградская область — 50

🔸Владимирская область — 48

🔸Тверская область — 48

🔸Тамбовская область — 46

🔸Республика Башкортостан — 46

🔸Калужская область — 45

🔸Новгородская область — 45

🔸Республика Саха (Якутия) — 45

🔸Камчатский край — 45

🔸Ярославская область — 44

🔸Рязанская область — 43

🔸Республика Татарстан — 41

🔸Кемеровская область — 40

🔸Липецкая область — 38

🔸Республика Бурятия — 38

🔸Смоленская область — 37

🔸Псковская область — 35

🔸Республика Мордовия — 35

🔸Кировская область — 35

🔸Орловская область — 33

🔸Курганская область — 33

🔸Республика Алтай — 33

🔸Магаданская область — 33

🔸Астраханская область — 31

🔸Республика Марий Эл — 29

🔸Сахалинская область — 29

🔸Республика Карелия — 28

🔸Республика Хакасия — 28

🔸Республика Ингушетия — 27

🔸Амурская область — 25

🔸Республика Северная Осетия — 22

🔸Вологодская область — 21

🔸Удмуртская Республика — 20

🔸Костромская область — 18

🔸Калининградская область — 10

🔸Севастополь — 6

🔸Чеченская Республика — 5

🔸Республика Крым — 4

🔸Ненецкий АО — 2

🔸Республика Калмыкия — 2

🔸Еврейская АО — 2.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровело 412 650 человек.