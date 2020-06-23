Актёр Парфёнов трагически погиб в Москве
Фото с Instagram.com
Погиб актёр Максим Парфёнов; случайные прохожие нашли тело мужчины на Пугачёвской улице в Москве.
Актёр и хореограф Максим Парфёнов погиб в Москве.
Предполагается, что мужчина выпал с 11 этажа своей квартиры в доме № 2 на Пугачёвской улице. По заключению медиков, актёр скончался от множественных травм, несовместимых с жизнью.
В правоохранительных органах рассказали, что обстоятельства инцидента удастся выяснить после анализа медицинских препаратов, которые нашли в квартире Парфёнова.
Близкие артиста настаивают, что произошедшее – несчастный случай.
Максим Парфёнов был известен, как актёр из сериала «Интуиция». Также он работал хореографом, режиссёром-постановщиком в ГИТИСе и преподавателем современного танца в Московской государственной академии хореографии при Большом театре.
Напомним, 28 июня семья из трёх человек пропала на Алтае.
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