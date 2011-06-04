Аквариум упал на ребёнка в детском саду Новосибирска: суд вынес приговор директору

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Директора детского сада «Смешарики» осудили в Новосибирске; женщину признали виновной в падении аквариума на ребёнка.

Директор новосибирского детского сада «Смешарики» Светлана Усольцева признана виновной в падении аквариума на девочку. Об этом 30 июня сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Сегодня суд приговорил Усольцеву к полутора годам условно с аналогичным испытательным сроком. Также директор детского сада обязана выплатить пострадавшей стороне компенсацию материального ущерба 13,1 тысячи рублей. Материальный вред пострадавшие оценили в 100 тысяч.

Как ранее сообщал Сиб.фм, инцидент в детском саду «Смешарики» произошёл в мае прошлого года. Тогда в детской комнате на маленькую девочку упал аквариум. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами.

Напомним, в конце мая Светлана Усольцева признала вину лишь частично.