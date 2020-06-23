Аниту Цой увезли в больницу с коронавирусом

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Певица Анита Цой заразилась коронавирусом; её госпитализировали в одну из московских клиник.

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских больниц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретарь артистки Анну Кружель.

«Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19», – сообщила пресс-секретарь.

Кружель отметила, что с первых дней пандемии Анита соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, трудно сказать, где она могла заразиться.

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