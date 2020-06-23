Без воды и пищи: жители Барнаула бросили собак на 30-градусной жаре

Фото со страницы «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте»

Барнаульцы пожаловались на людей, бросивших на жаре животных; хозяева уехали три месяца назад и оставили собак без еды и воды.

Жители Барнаула возмутились жестоким обращением с животными в одном из домов частного сектора на Булыгино. В паблике «Инцидент Барнаул» появился пост о брошенных на жаре собаках.

«Живем мы в частном секторе на Булыгино, рядом живут соседи которые как три месяца назад уехали в деревню, бросили дом и собак. Одна собака сидит на привези другая бегает и таскает с помойки пакеты с мусором. Дышать уже этим не выносимо, так как наша ограда рядом с их. Нам очень жалко животных все соседи как могут так и подкармливают собак. Но сейчас жара и воды у них нету так как они нас не подпускают к себе могут укусить», – сообщила подписчица сообщества Татьяна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, – прим. Сиб.фм).

Подписчики группы предложили привлечь хозяев собак к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

«Из за таких дегенератов хозяев страдают бедные животные,да как такие не люди не понимают,что это такой же живой организм как и у человека,только в обличии животного😡Может как то узнать в приютах,иначе никак»;

«Написать заявление на хозяев, и привлечь за жесткое обращение»;

«Сейчас надо в первую очередь позвонить участковому»;

«Свяжитесь с приютами, пожалуйста. Может кто заберёт собак себе. Налейте водички. Потихоньку собачки поймут что вы хотите им помочь. А люди твари», – написали подписчики.

Напомним, в Новосибирске суд оставил без удовлетворения апелляцию убийцы собаки Шанти.