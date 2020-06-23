Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Без воды и пищи: жители Барнаула бросили собак на 30-градусной жаре

сегодня 17:08

Фото со страницы «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте»

Барнаульцы пожаловались на людей, бросивших на жаре животных; хозяева уехали три месяца назад и оставили собак без еды и воды.

Жители Барнаула возмутились жестоким обращением с животными в одном из домов частного сектора на Булыгино. В паблике «Инцидент Барнаул» появился пост о брошенных на жаре собаках.

«Живем мы в частном секторе на Булыгино, рядом живут соседи которые как три месяца назад уехали в деревню, бросили дом и собак. Одна собака сидит на привези другая бегает и таскает с помойки пакеты с мусором. Дышать уже этим не выносимо, так как наша ограда рядом с их. Нам очень жалко животных все соседи как могут так и подкармливают собак. Но сейчас жара и воды у них нету так как они нас не подпускают к себе могут укусить», – сообщила подписчица сообщества Татьяна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, – прим. Сиб.фм).

Подписчики группы предложили привлечь хозяев собак к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

«Из за таких дегенератов хозяев страдают бедные животные,да как такие не люди не понимают,что это такой же живой организм как и у человека,только в обличии животного😡Может как то узнать в приютах,иначе никак»;

«Написать заявление на хозяев, и привлечь за жесткое обращение»;

«Сейчас надо в первую очередь позвонить участковому»;

«Свяжитесь с приютами, пожалуйста. Может кто заберёт собак себе. Налейте водички. Потихоньку собачки поймут что вы хотите им помочь. А люди твари», – написали подписчики.

Напомним, в Новосибирске суд оставил без удовлетворения апелляцию убийцы собаки Шанти.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Алтайский край
Жестокое обращение с животными

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221956
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117949
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109830
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104347
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101170
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97566
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93649
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы