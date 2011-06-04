Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Бизнесмена Быкова оставили под стражей до октября

сегодня 09:41

Фото СК РФ и из открытых источников

В Красноярском крае суд продлил арест обвиняемого в организации убийств бизнесмена Анатолия Быкова; под стражей он останется до 3 октября.

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Продлили срок до 3 октября включительно», – приводит ТАСС сообщение.

Обвинение в организации двойного убийства в 1994 году было предъявлено Быкову 15 мая 2020 года. Ранее арест в отношении Быкова был выбран в качестве меры пресечения до 4 июля.

Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.

Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому участников своей банды. В июле 1994 киллеры Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко.

В настоящее время Бакуров отбывает пожизненный срок, Татаренков получил 13 лет, в Чучков находится в розыске.

Напомним, Анатолия Быкова задержали в Красноярске в начале мая.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

арест
Красноярский край
Анатолий Быков

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221934
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117927
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109812
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104335
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101152
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97550
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93631
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы