Бизнесмена Быкова оставили под стражей до октября

Фото СК РФ и из открытых источников

В Красноярском крае суд продлил арест обвиняемого в организации убийств бизнесмена Анатолия Быкова; под стражей он останется до 3 октября.

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест бизнесмена Анатолия Быкова, которого обвиняют в организации убийств двух человек в 1994 году, до 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Продлили срок до 3 октября включительно», – приводит ТАСС сообщение.

Обвинение в организации двойного убийства в 1994 году было предъявлено Быкову 15 мая 2020 года. Ранее арест в отношении Быкова был выбран в качестве меры пресечения до 4 июля.

Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.

Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому участников своей банды. В июле 1994 киллеры Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко.

В настоящее время Бакуров отбывает пожизненный срок, Татаренков получил 13 лет, в Чучков находится в розыске.

Напомним, Анатолия Быкова задержали в Красноярске в начале мая.