Больной коронавирусом пенсионер покончил с собой в Алтайском крае

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Тело жителя Алтайского края нашли без признаков жизни в госпитале для больных COVID-19; предположительно, пожилой мужчина мог покончить с собой.

Мужчина с подтверждённой коронавирусной инфекцией покончил с собой в Рубцовске Алтайского края. Об этом 30 июня со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает издание «Банкфакс».

Известно, что 68-летний местный житель попал в отделение интенсивной терапии в тяжёлом состоянии. Помимо коронавируса у пациента выявили множество сопутствующих заболеваний.

Ночью в нему в палату заходили медики – тот был в сознании. Однако уже спустя час тело пациента нашли с признаками суицида. Предсмертной записки рядом не обнаружили.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

Напомним, сегодня в Новосибирской области от коронавируса погибли три человека.