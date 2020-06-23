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Братская могила: трое рабочих захлебнулись на очистных сооружениях в Сибири

сегодня 19:27

Фото БСТ и СК по Иркутской области

В Иркутской области Следком возбудил уголовное дело после смерти троих рабочих на очистных сооружениях; мужчины чистили коллектор.

Трое рабочих погибли в Иркутской области при проведении работ на коллекторе очистных сооружений. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Трагедия произошла в Вихоревке днём 29 июня. Трое рабочих спустились в колодец, где должны были выполнить ремонтные работы. В какой-то момент ёмкость начала наполняться водой.

«Одному из рабочих удалось выбраться, а второй не смог и упал с лестницы. На помощь спустился мастер участка, но сразу потерял сознание. Следом спустился слесарь, но обратно уже не выбрался. В результате все мужчины погибли», – говорится на сайте Следкома по Иркутской области.

Спасатели подняли тела мужчин из колодца. Погибшим было 60, 63 и 38 лет.

Следователи опросили очевидцев происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Красноярском крае владелец септика попал в реанимацию после взрыва.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
Следственный комитет
люди погибли

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