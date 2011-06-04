«Быстрее на пляж»: в жару на выезде из Новосибирска образовалась огромная пробка

Фото и скриншот 2gis.ru

На выезде из Новосибирска машины встали в пробку; движение затрудняют авария и дорожные работы.

Сегодня, 30 июня, на Бердском шоссе в Новосибирске образовалась огромная пробка. По данным сервиса 2ГИС, затруднённое движение наблюдается от железнодорожной станции Сеятель до станции Беговая.

Движение затрудняет ДТП на повороте на Академгородок – столкнулась фура и иномарка. Также недалеко от поста ГАИ и около станции Обское море ведутся дорожные работы.

Как ранее писал Сиб.фм, синоптики сообщили, что ближайшие несколько дней в городе будет аномальная жара. Такую погоду гораздо легче переносить возле воды.

Напомним, 16 июня из-за пожара в троллейбусе затруднилось движение в Кировском районе Новосибирска.