«Черновые» квартиры в Новосибирске подорожали почти на 20 %

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Новосибирск занял третье место среди российских городов по темпам роста цен на квартиры в Новостройках; черновое жильё подорожало на 18 %.

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новосибирска в первом квартале 2020 года выросла на 18 % и составила более 68 тысяч рублей. В целом по России ситуация была более стабильной – новые квартиры подорожали на 13 %. Средняя цена за «квадрат» составила 87 616 рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

Эксперты также изучили ситуацию с ценами на первичном рынке в крупных городах России. Самые дорогие квартиры в новостройках находятся в Москве, где один квадратный метр стоит в среднем 187 071 рубль. На втором и третьем местах расположились Сочи и Санкт-Петербург с примерной стоимостью в 120 456 и 118 414 рублей соответственно.

«При этом, в сравнении со II кварталом 2019 года, квадратный метр сильнее всего подорожал в Сочи (+24,8 %), Иркутске (+22,8 %), Новосибирске (+18 %) и Нижнем Новгороде (+16 %). А в Москве и Санкт-Петербурге цена показала одинаковый рост – на 15,5 %», – уточнили эксперты.

Напомним, накануне в России резко подорожал бензин.