Четыре человека пострадали после взрыва на СТО в Сибири

Фото ГУ МЧС по Бурятии и «РЕН ТВ»

Пожар на станции техобслуживания произошёл в Улан-Удэ; причиной стал взрыв топлива в автомобиле.

В Улан-Удэ прогремел взрыв на станции технического обслуживания автомобилей. Четыре человека пострадали. Об этом сообщили в главном управлении МЧС республики. ЧП произошло 29 июня.

«Горело здание станции техобслуживания и находящийся в нём автомобиль. Предварительно, в процессе демонтажных работ в автомобиле произошёл хлопок паровоздушной смеси, в результате чего пострадали четыре человека», – говорится сообщении.

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.

«В рамках процессуальной проверки выясняются обстоятельства получения травм работниками и клиентами одной из станций технического обслуживания», – сообщается на сайте следственного управления по Республике Бурятия.

По данным следствия, водитель внедорожника обратился на станцию техобслуживания для ремонта машины. В процессе ремонта горючее в топливном баке автомобиля воспламенилось, от огня и взрывной волны пострадали четыре человека – работники и клиенты СТО.

Напомним, после взрыва в жилом доме Москвы пожар охватил четыре квартиры.