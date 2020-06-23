Четыре уголовных дела за взятки возбудили на педагога в Кузбассе

Фото из открытых источников

В отношении преподавателя одного из кузбасских вузов возбудили сразу четыре уголовных дела; женщина писала дипломы за деньги.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено четыре уголовных дела в отношении преподавателя одного из вузов. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Как сообщается на сайте СК, в период с декабря 2019 по июнь текущего года подозреваемая за денежное вознаграждение написала четырём студентам-выпускникам дипломные работы, а затем помогла с их защитой на государственной итоговой аттестации.

За свои услуги женщина через посредников получила по 27 тысяч рублей за каждую работу.

Преступная деятельность преподавателя выявлена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в СК.

Напомним, в Красноярском крае в суд за взятки пойдут руководители центра по охране детства.