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ЧП в закрытой на карантин больнице Омска: пациент выпал с 5 этажа

сегодня 12:23

Фото pixabay.com, yandex.ru/maps

Полиция проверит обстоятельства падения пациента из окна городской больницы в Омске; мужчине было 37 лет.

В понедельник, 29 июня, в Омске из окна пятого этажа торакального отделения ГКБ-1 выпал 37-летний пациент. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Медики пытались спасти мужчину после падения, но он скончался в отделении реанимации. В настоящее время полиция проводит проверку по факту гибели пациента. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе полиции сообщили, что мужчина был ранее судим по статье 206 УК РФ «Захват заложника».

Напомним, 15 июня красноярец упал с высоты 15 метров во время отдыха на озёрах в Хакасии.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

1

Теги

Омская область
выпал из окна

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