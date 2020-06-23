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Что изменится для водителей с 1 июля в России

сегодня 07:35

Фото из открытых источников

С 1 июля в России вводится ряд изменений, которые касаются автомобилистов; конструкцию машины теперь непросто изменить.

С 1 июля в России ужесточаются требования к ввозу автомобилей с правым рулём. Речь идёт о транспорте категории М2 и М3. Это строительная спецтехника, автобусы и микроавтобусы. Легковых автомобилей с рулём с правой стороны это не касается. Но процедура их растаможки становится сложнее. Размер пошлины теперь будет определять возраст автомобиля и его экологический класс.

Владельцу ввозимого праворульного транспора будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Не так просто с 1 июля будет изменить конструкцию машины.

Теперь, если в машине устанавливается багажник, лебедки, фаркопы или газобаллонное оборудование, её необходимо предоставить на проверку в специальную лабораторию, чтобы получить заключение. Раньше компании могли выдавать их по фотографиям.

Для получения или продления водительских прав водителям потребоваться сдача дополнительных анализов. Это касается тех, у кого врач-нарколог заподозрит злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Напомним, правительство изменило правила выдачи льготных автокредитов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

автомобили
Россия

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