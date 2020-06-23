Дата начала нового учебного года объявлена в России

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России объявили дату начала нового учебного года для школьников; дети будут учиться в привычном режиме.

Новый учебный год для российских школьников начнётся с 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу минпросвещения Сергея Кравцова.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — сказал министр.

Кравцов также подчеркнул, что с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. По её словам, с высокой долей вероятности к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года.

Напомним, российские школьники готовятся к сдаче ЕГЭ.