Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Дата начала нового учебного года объявлена в России

сегодня 07:59

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В России объявили дату начала нового учебного года для школьников; дети будут учиться в привычном режиме.

Новый учебный год для российских школьников начнётся с 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу минпросвещения Сергея Кравцова.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников», — сказал министр.

Кравцов также подчеркнул, что с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. По её словам, с высокой долей вероятности к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года.

Напомним, российские школьники готовятся к сдаче ЕГЭ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

школа
образование
Россия

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221928
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117921
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109808
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104330
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101146
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97546
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93626
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы