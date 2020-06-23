«Давай-давай, спринтер»: томичи сопроводили до берега плывущего лося

Фото со страницы «Регион 70» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Томской области сняли на видео плывущего через реку лося; чтобы животное никто не обидел, его сопроводили до берега.

В сети появилось видео, на котором запечатлён заплыв лося в Колпашевском районе Томской области.

На кадрах видно, что мужчины на лодках сопровождают и подбадривают животное до тех пор, пока лось не встаёт на дно и не выходит на берег, где благополучно скрывается в лесу.

«Давай-давай, ещё немного! Мы тебя сопровождаем! Брат, давай, немножко осталось! Спринтер!» – подбадривают лося авторы видео.

Видео появилось в группе «Регион 70 Томск» в социальной сети «ВКонтакте». Подписчики группы разделились во мнениях. Одни посчитали видео забавным, другие обвинили авторов во вторжении в жизнь дикого животного.

«Я вот не пойму таких людей, зачем его пугать!?) гнать его куда то? ну увидели со стороны и пусть плывет, нет надо прям на голову чуть ли не наехать на камеру заснять», – написал Всеволод Лукашенко (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, в прошедшие выходные по улицам новосибирского Академгородка бегал резвый лось.