Дети скучают по «мажору»: сын Павла Прилучного хочет помирить родителей

Фото instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце поделилась реакцией детей на развод; сын актёрской пары хотел, чтобы родители помирились.

Популярная актриса Агата Муцениеце рассказала о том, как дети восприняли развод родителей. Бывшая жена Павла Прилучного поделилась личными переживаниями в своем YouTube-шоу «Честный развод».

По словам актрисы, она хотела, чтобы развод не повлиял на детей, ведь её главная цель – это сделать детство Тимофея и Мии счастливым. Однако обойти вопрос о расставании родителей было невозможно. Муцениеце мягко рассказала детям, что они с папой решили жить раздельно, чтобы не ругаться.

Реакция детей умилила её: сын Тимофей сказал, что маме следует помириться с папой поцеловаться с ним в доказательство любви и залога хороших отношений.

Как ранее писал Сиб.фм, популярные актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, выросший в Новосибирске, объявили о расставании в начале 2020 года. Они были в браке почти 9 лет. Развод звездной четы получился громким. Актриса даже обвиняла Прилучного в рукоприкладстве, однако одновременно признавалась в любви. В середине июня они официально оформили развод.

Напомним, 19 июня Павел Прилучный пожаловался, что не может быть один.