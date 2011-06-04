Дети скучают по «мажору»: сын Павла Прилучного хочет помирить родителей
Фото instagram.com/agataagata
Актриса Агата Муцениеце поделилась реакцией детей на развод; сын актёрской пары хотел, чтобы родители помирились.
Популярная актриса Агата Муцениеце рассказала о том, как дети восприняли развод родителей. Бывшая жена Павла Прилучного поделилась личными переживаниями в своем YouTube-шоу «Честный развод».
По словам актрисы, она хотела, чтобы развод не повлиял на детей, ведь её главная цель – это сделать детство Тимофея и Мии счастливым. Однако обойти вопрос о расставании родителей было невозможно. Муцениеце мягко рассказала детям, что они с папой решили жить раздельно, чтобы не ругаться.
Реакция детей умилила её: сын Тимофей сказал, что маме следует помириться с папой поцеловаться с ним в доказательство любви и залога хороших отношений.
Как ранее писал Сиб.фм, популярные актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, выросший в Новосибирске, объявили о расставании в начале 2020 года. Они были в браке почти 9 лет. Развод звездной четы получился громким. Актриса даже обвиняла Прилучного в рукоприкладстве, однако одновременно признавалась в любви. В середине июня они официально оформили развод.
Напомним, 19 июня Павел Прилучный пожаловался, что не может быть один.
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