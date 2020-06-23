До 30 градусов и выше: сколько продлится аномальная жара в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com

В Новосибирской области сохранится жаркая погода; в первый день голосования обещают грозу и дождь.

Синоптики предупредили, что с 30 июня по 5 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Сегодня, 30 июня, температура воздуха достигнет максимум 30 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Весь день будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

В среду, 1 июля, температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. Скорость ветра будет колебаться в пределах 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Во второй половине специалисты прогнозируют небольшой дождь и грозу.

Напомним, 29 июня в ещё пяти районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи.