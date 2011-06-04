Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Дорогая потеря: в Самаре уничтожили три килограмма икры

сегодня 05:37

Фото Pixabay

Россельхознадзор изъял и уничтожил три килограмма икры; она могла быть опасна, так как продавалась без документов.

Специалисты управления Россельхознадзора по региону пресекли продажу опасной красной икры. Они обнаружили 3 кг продукции, которая предлагалась к реализации без ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, торговля шла в несанкционированном месте. Как сообщает sova.info со ссылкой на Россельхознадзор, виновники уже наказаны.



«В результате рейда продавца привлекли к административной ответственности. Вся продукция направлена на утилизацию», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года в Новосибирске пресекли канал контрабандистов, по которому поступала чёрная икра.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221922
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117915
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109803
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104326
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101141
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97541
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
93621
Салют в честь 75-летия Победы в Новосибирске: самые яркие залпы