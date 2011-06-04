Дорогая потеря: в Самаре уничтожили три килограмма икры

Фото Pixabay

Россельхознадзор изъял и уничтожил три килограмма икры; она могла быть опасна, так как продавалась без документов.

Специалисты управления Россельхознадзора по региону пресекли продажу опасной красной икры. Они обнаружили 3 кг продукции, которая предлагалась к реализации без ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, торговля шла в несанкционированном месте. Как сообщает sova.info со ссылкой на Россельхознадзор, виновники уже наказаны.





«В результате рейда продавца привлекли к административной ответственности. Вся продукция направлена на утилизацию», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года в Новосибирске пресекли канал контрабандистов, по которому поступала чёрная икра.