Два с половиной миллиона за Эминема: житель Новосибирска продаёт постеры с рэпером ради реабилитации ребёнка

Фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений появился необычный лот; пользователь, предлагает коллекцию плакатов кумира 90-х.

Объявление о продаже коллекции постеров с изображением рэпера Эминема появилось на сайте «Авито». Запись была опубликована накануне, 30 июня. Пользователь, который представился Александром, вырученные деньги решил пустить на благотворительность и реабилитацию ребёнка. Сотню плакатов мужчина оценил в два с половиной миллиона рублей.

Подробнее о свей коллекции автор объявления рассказывает в описании.

«У меня есть одна коллекционная реликвия. Я на неё потратил много сил времени и вложил частичку своей души, ибо этот исполнитель в своё время был для меня иконой стиля. Да и что скрывать, ею и остался. Моя большая коллекция информации о музыканте, рэпере. Всё было собрано своими руками. Самый ранний постер датируется 2001 годом. Всего около 100 плакатов. Хочу продать свою, скажу без преувеличений, золотую коллекцию настоящему ценителю. Все деньги планирую потратить исключительно на развитие и реабилитацию своего ребёнка и благотворительность», – пишет сибиряк.

В сервисе объявлений мужчина зарегистрирован с 2014 года. Это его первое объявление о продажи коллекции.

Напомним, 31 мая молодая девушка из Новосибирска выставила на продажу на «Авито» свои интимные видео.