Два сибиряка устроились курьерами в Петербурге и расписали полицейскую машину нецензурным словом

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Жители Томской и Иркутской областей стали фигурантами дела о вандализме в Санкт-Петербурге; они написали матерные слова на полицейском автомобиле.

В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые написали нецензурную фразу на задних дверях служебного автомобиля Ford Transit патрульно-постовой службы полиции. Об этом сообщает Online47.

Акт вандализма произошел ночью 27 июня на улице Рубинштейна, где молодые люди снимают квартиру. Бранную надпись хулиганы нанесли маркером.

Находясь в отделении полиции, 20-летний Георгий и 21-летний Михаил признали свою вину и принесли извинения за случившееся:

«Мы раскаиваемся в содеянном и просим прощения у полиции всей России и Санкт-Петербурга и призываем так не делать: это глупо», – отметили хулиганы.

Свои действия молодые люди снимали на камеру, а после выложили видео в Интернет. Именно так их и нашли сотрудники полиции. Известно, что оба курьера – иногородние: они приехали в Петербург из Иркутска и Томской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, оба молодых человека доставлены в полицию и сейчас с ними проводятся процессуальные действия. Им грозит несколько месяцев ареста.