Эффект коронавируса: продажи таблеток от кашля в Новосибирске выросли в 4 раза

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На фоне пандемии новосибирцы чаще покупают таблетки от кашля и жаропонижающие; пик спроса был в марте.

Жители Новосибирска в период с января по март 2020 года купили в четыре раза больше таблеток от кашля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании Renewal.

Также новосибирцы стали чаще покупать жаропонижающие средства. Пик продаж пришёлся на март.

«За первые три месяца 2020 года розничные продажи составили 16 554 упаковки таблеток от кашля Renewal, в то время как за этот же период в 2019 году было продано 3 853 упаковки – прирост составил 330 %. В апреле-мае ажиотаж ожидаемо снизился, но спрос всё равно превысил показатели 2019 года. Например, было продано 5 216 упаковок таблеток от кашля (в прошлом году за два месяца продажи составили 2 824 упаковки)», – рассказали в пресс-службе.

В первом квартале 2020 года рост продажи жаропонижающих средств увеличился на 80 % по отношению к первому кварталу 2019 года (с 12 448 упаковок до 22 406 упаковок), парацетамола – на 147 % (с 66 597 до 164 235 упаковок), цитрамона П – на 169 % (с 24 534 упаковок до 66 018 упаковок).

В апреле и мае продажи цитрамона и парацетамола стали меньше, но все равно опередили показатели прошлого года.

Напомним, 30 июня стало известно, что новосибирский минздрав отказал ребёнку-инвалиду в необходимом лекарстве.