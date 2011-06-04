Электронная трудовая книжка: нужно ли работнику подавать заявление о переходе на новый формат

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Работодателям необходимо проинформировать своих работников о праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включительно; прежний срок 30 июня продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний.

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Напомним, с 1 января 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. К концу июня уже 1,44 млн российских компаний направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.

Переход к новому формату трудовой книжки пока не обязательный, а добровольный. Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 млн человек.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых книжек:

Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую книжку, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником такого заявления.

Необходимо предупредить работника о том, что выданная ему бумажная книжка сохраняет свою силу и продолжает использоваться наравне с электронной. Работнику следует хранить бумажную книжку, поскольку в электронной версии фиксируются только сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

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