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Ещё три человека умерли в Новосибирске от коронавируса

сегодня 11:11

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В оперативном штабе сообщили об увеличении числа летальных исходов от коронавируса; умерли уже 96 человек.

В Новосибирской области стало больше смертей от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 65 лет и 79 лет и женщина, ей было 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Напомним, на утро 30 июня в Новосибирске выявлено ещё 109 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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