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Ещё три смерти и 109 новых случаев – коронавирус в Новосибирске: сообщение оперативного штаба на 11:00 30 июня

сегодня 11:06

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Больше 200 тысяч тестов на коронавирус сделали в Новосибирской области; за сутки умерли ещё три пациента.

По данным оперативного штаба на утро 30 июня в регионе зарегистрировано 5 985 случаев инфицирования СOVID-19 (+109 за последние сутки), включая 362 ребенка. 3 496 пациентов выписаны с выздоровлением(+104 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 65 лет и 79 лет и женщина, ей было 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 96 человек.

В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 287.

В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 204 095 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 1 094 жителя региона, 25 174 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 479 обращений, госпитализированы 24 пациента.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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