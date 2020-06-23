Есть угроза распространения: в Красноярском крае горит деревообрабатывающее предприятие

Фото пресс-службы ГУ МЧС в Красноярском крае, pixabay.com

На предприятии в Красноярском крае вспыхнул пожар; в помощь спасателям к месту ЧП отправили специальный поезд и вертолёт МИ-8.

Сегодня, 30 июня, загорелись отходы лесообработки на площади два гектара на территории деревообрабатывающего предприятия в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, улица Заречная, территория деревообрабатывающего предприятия. Произошёл пожар отходов лесопиления и штабелей леса, по предварительной информации, на площади 2 гектара», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, есть угроза распространения на большую площадь. К месту происшествия отправили в помощь пожарный поезд. Также приводят в готовность авиацию (вертолёт Ми-8). Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. В тушении участвуют 31 человек и девять единиц техники.

Напомним, 30 июня пожар на Центральном рынке встревожил новосибирцев.