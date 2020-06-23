Ежемесячная выплата из средств материнского капитала: доходы семьи стали учитываться по-новому

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Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребёнок, Пенсионный фонд России перечисляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала; с июня 2020 года изменился порядок учёта доходов семьи при оформлении ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания семьи. Выплата предоставляется до достижения им возраста трёх лет.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребёнком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.

Кому положена ежемесячная выплата:

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

Второй ребёнок и мама – граждане Российской Федерации;

Второй ребёнок появился в семье с 1 января 2018 года;

Размер дохода на одного члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого года.

Как рассчитывается среднедушевой доход семьи:

При расчёте учитываются доходы семьи (родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей, несовершеннолетние дети), полученные в денежной форме:

Заработная плата, премии;

Пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, алименты;

Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;

Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнение государственных и общественных обязанностей;

Денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов

Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, ежемесячная выплата за предшествующий период.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рождённого ребёнка. Если полученная сумма меньше, чем 2-кратная величина прожиточного минимума, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Куда и когда обратиться за назначением ежемесячной выплаты

Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребёнком 3 лет:

Со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребёнка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребёнка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере);

Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подаётся в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет, портал gosuslugi.ru или в МФЦ.

Закон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и ещё десять рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма (регистрации) заявления».

Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для рождённого ребёнка.

Ежемесячную выплату из маткапитала прекращают перечислять в следующих случаях:

При достижении ребёнком возраста трёх лет;

В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату,

В случае отказа от получения указанной выплаты;

В случае смерти ребёнка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указанной выплаты;

В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;

В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объёме.

Напомним, в конце июня маткапитал предложили разрешить тратить на технику для дистанционного обучения.