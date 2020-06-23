Ежемесячная выплата из средств материнского капитала: доходы семьи стали учитываться по-новому
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Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребёнок, Пенсионный фонд России перечисляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала; с июня 2020 года изменился порядок учёта доходов семьи при оформлении ежемесячных выплат из средств материнского капитала.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания семьи. Выплата предоставляется до достижения им возраста трёх лет.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребёнком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.
Кому положена ежемесячная выплата:
Как рассчитывается среднедушевой доход семьи:
Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, ежемесячная выплата за предшествующий период.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рождённого ребёнка. Если полученная сумма меньше, чем 2-кратная величина прожиточного минимума, семья имеет право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Куда и когда обратиться за назначением ежемесячной выплаты
Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребёнком 3 лет:
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подаётся в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично, через личный кабинет, портал gosuslugi.ru или в МФЦ.
Закон предоставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и ещё десять рабочих дней на перевод средств. При этом перечисление должно произойти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма (регистрации) заявления».
Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца сертификата на материнский капитал. Заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) для рождённого ребёнка.
Ежемесячную выплату из маткапитала прекращают перечислять в следующих случаях:
Напомним, в конце июня маткапитал предложили разрешить тратить на технику для дистанционного обучения.
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