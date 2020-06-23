Храбрая сибирячка спасла кошку от смерти: её терзали сразу 14 псов

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Дети бросили кошку в стаю бродячих собак в Красноярске; от гибели животное спасла проходящая мимо девушка.

Жительница Красноярска спасла от верной гибели кошку, которую бросили на растерзание бродячим собакам. Об этом 30 июня сообщает местный Telegram-канал «Стрелка». На кадрах, которые опубликовал канал, видно, как несколько детей подкинули кошку в стаю псов, которая находилась на детской площадке.

По сообщениям очевидцев, на животное напали сразу 14 собак. На помощь кошке пришла местная жительница, которая в этот момент проходила мимо. Девушка отогнала собак и унесла кошку, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Канал также сообщает, что во дворе дома на улице Свердловской регулярно замечают стаи бродячих собак. Жильцы неоднократно жаловались в службы по отлову.

Напомним, сегодня в Новосибирской области собаки загрызли ребёнка.