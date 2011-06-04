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И Ленин нам путь осветил: житель Барнаула меняет бюст вождя на дрова

сегодня 17:59

Фото "Бийский рабочий"

Житель Бийска меняет огромный бюст Ленина на дрова и уголь; есть возможность выкупить Ильича.

Житель Бийска выставил на продажу или обмен большой бюст Владимира Ильича Ленина. Сумма, которую продавец просит за фигуру – 50 тысяч рублей. Информация об этом появилась в газете «Бийский рабочий».

Точный размер бюста автор объявления не указал, но судя по фото, он вполне внушительных размеров.

Помимо продажи владелец рассматривает варианты обмена на дрова, уголь или транспортное средство.

Напомним, осенью прошлого года на Байкале установили бюст Путина.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Алтайский край
Ленин

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