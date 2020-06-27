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Кемеровчанка с мультяшным голосом стала победительницей проекта «Остров героев» на ТНТ

сегодня 11:59

Фото канала ТНТ

В минувшие выходные в эфире ТНТ состоялся финал проекта «Остров героев», в котором 8 популярных блогеров отправились выживать на необитаемый остров без еды, воды и гаджетов. Самой выносливой оказалась Женя Искандарова – популярный комик и блогер из Кемерово.

То, что Женя Искандарова дойдет до финала и станет победительницей проекта, и зрителям, и участникам шоу было сложно предположить: такого финала точно никто не ожидал. Соперники по команде не видели в Жене сильного конкурента, и говорили о ней, как о странной девушке с мультяшным голосом. Но волевые качества и стремление к победе в итоге сделали из Жени сильного игрока и довели до финала.

«Мой главный конкурент — это я сама. Я ни с кем не соперничала. Человек, которому я в чем-то по-хорошему могу позавидовать, это Тамара. В плане жизненной позиции, отношения ко всему. Это даже приятное соперничество. Она замечательная», — рассказала Женя Искандарова.

Финал «Острова героев» оказался женским. Вместе с Женей за победу боролись Нелли Ермолаева и Тамара Турава, но последняя выбыла в шаге от окончания проекта, не справившись с очередным испытанием от ведущего.

В финале все решили жемчужины всех участников проекта: большинство из них отдали заработанные трофеи именно Жене.

«Я себя знаю, поэтому я не удивилась победе, ровно, как я бы не удивилась победе других ребят, каждый из них по-своему сильный человек», — прокомментировала победу Евгения.

Напомним, в июле на ТНТ стартует один из лучших драматических сериалов - «Это мы».

Автор:
Олеся Сметанникова

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