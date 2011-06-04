Когда удалять усы у клубники: сроки и правила обрезки

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Обрезать усы на клубничных грядках обязательно, если хотите получать крупные ягоды и щедрый урожай; за весь сезон – с весны до осени – процедуру нужно проделывать как минимум три раза.

Усы являются основным путём размножения разных сортов клубники. Они появляются на кусте сразу после цветения. Особенно много побегов клубника «выбрасывает» в конце июня и июле. При соприкосновении с землёй из них начинают прорастать корни, а затем и листья новых кустов.

Если оставлять клубничные грядки без присмотра, происходит быстрое загущение посадок, вместо ровных грядок образуются густые заросли. Такие плантации хуже плодоносят, ягоды становятся более мелкими и чаще подвержены влиянию вредителей и паразитов.

Оставлять усы у клубники целесообразно только в том случае, если хотите увеличить площадь посадок, и клубника на грядке высажена редко, с большими промежутками. В этом случае «розетки» аккуратно обрезают и рассаживают в нужном месте. В остальных случаях от побегов лучше избавляться.

Когда человек лишает куст возможности размножаться таким способом, растению не остаётся ничего другого, как направить все силы на выращивание ягод с семенами.

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Как правильно и когда лучше обрезать клубнику чтобы не навредить урожаю?

Обрезку усов специалисты советуют делать трижды за сезон:

В первые 10 дней после таяния снега. Убирают сгнившие листья, оставшиеся с осени усы.

Если садовод не планирует в текущем сезоне рассаживать клубничные «розетки», то вторую обрезку нужно сделать во время цветения.

После уборки урожая: плантацию начинают готовить к зимовке с обработки – обрезки усов и старых листьев.

Опытные садоводы и дачники советуют всё же иногда давать возможность клубнике отрастить усы. Дело в том, что она обильно плодоносит первые 2-3 года, затем ягоды начинают уменьшаться в размерах и понижается урожайность. Поэтому чтобы всегда сохранять большой ягодный урожай садоводы рекомендуют каждые 3 года разрешать клубнике выпускать усы, чтобы обновить клубничные плантации.

Напомним, ранее учёный-фермер рассказала о влиянии засухи на урожай картошки.