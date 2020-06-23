Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 30 июня

Фото оперативного штаба

В Новосибирске выявили ещё 107 новых случаев заражения коронавирусом; умерли ещё два человека.

По состоянию на 30 июня в Новосибирской области зарегистрирован 5876 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 107 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о двух случаях летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 66 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека.

Из стационаров выписали ещё 24 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 3392 человека.