Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 1 июля - публичное раскаяние мэра из Индонезии, массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Южной Корее, продление режима ЧП в Таиланде

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, wikipedia.org

Власти Узбекистана запретили собираться группами больше трех человек, мэр из Индонезии публично раскаялась за вспышку коронавируса, население Южной Кореи проверят на антитела к COVID-2019; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 1 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 309 884 человека, из которых 505 673 — умерли, 5 245 685 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 10 309 655 147 883 505 673 5 245 685 США 2 590 552 41 556 126 140 705 203 БРАЗИЛИЯ 1 368 195 24 052 58 134 757 811 РОССИЯ 647 849 6 693 9 320 412 650

Ограничение сборов людей в Узбекистане

В Узбекистане с 1 июля запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах. Это решение касается регионов с неблагополучной обстановкой из-за коронавируса. Также в этих зонах нельзя находиться на улицах и во дворах многоквартирных домов с 23.00 до 07.00. В указанные часы можно только ходить в аптеки и в больницы из-за ухудшения здоровья или при беременности.

По всей стране с 1 июля по выходным будут закрыты крупные товарные рынки и центры. В это время планируют проводить дезинфекцию помещений. Карантин в Узбекистане продлили до 1 августа.

Публичное раскаяние мэра из Индонезии

Мэр города Сурабая Три Рисмахарини на встрече с врачами и директорами больниц встала на колени, расплакалась и публично попросила прощения за рост числа заражений коронавирусом. Сурубая стал эпицентром распространения COVID-2019. Эпатажный поступок чиновник совершила после рассказа пульмонолога о нехватке мест в больнице и о том, что горожане не соблюдают санитарные правила.

Всего в Индонезии выявлено 55 092 случая заражения коронавирусом, из них на провинцию Восточная Ява, на территории которой находится Сурубая, приходится более 11 тысяч заболевших.

Массовое тестирование на антитела в Южной Корее

В Южной Корее начали массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу. Власти хотят оценить реальные масштабы распространения инфекции в стране и долю людей, которые имеют иммунитет к COVID-19. Тестирование будут проводить раз в два месяца до конца этого года. После этого подведут итоги и обнародуют результаты.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 12 800. При этом 11 537 человек поправились, 282 — погибли. В настоящее время анализы на антитела уже сдали почти 1,27 миллион человек.

Продление ЧП в Таиланде

Власти Таиланда продлили режим ЧП до 31 июля. В это же время страна готовится уже к пятому этапу ослаблений карантинных мер. Планируется, что 1 июля откроются более 80% школ Таиланда. В аэропорты страны смогут прилетать определенные категории иностранцев, но не туристы.

Режим чрезвычайного положения был введён в стране 26 марта. Он неоднократно продлевался. Всего в стране заразились более 3 тысяч человек, умерли 58 пациентов, включая одного гражданина России. С 26 мая в Таиланде не зафиксировано ни одного нового случая инфицирования.

Напомним, 30 июня минтранс России прокомментировал возобновление полётов в Турцию.