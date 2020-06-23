Коронавирус в Новосибирске: для кого режим самоизоляции продлён до 1 августа

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

В Новосибирской области ещё на месяц продлено действие ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса; пожилым людям предписано соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Новосибирской области продлён до 24 часов 1 августа. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Андрея Травникова.

Как говорится в документе, режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

При это в постановлении указано, что «режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения».

Также ещё месяц соблюдать самоизоляцию придётся новосибирцам, страдающим инсулинозависимым сахарным диабетом, имеющим болезни органов дыхания, тяжёлые заболевания мочеполовой системы, онкологию.

Вплоть до 1 августа жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.

Напомним, 30 июня новосибирские рестораторы обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой открыть объекты общепита.