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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 30 июня

сегодня 01:11

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/оперативного штаба

Уже больше 5,8 тысячи новосибирцев заражены коронавирусом, умерли почти 100 человек, а от COVID-19 скончался брат министра здравоохранения; главные новости об эпидемии в Новосибирске — в материале Сиб.фм.

Ещё 107 новосибирцев заражены коронавирусом

По состоянию на 30 июня в Новосибирской области зарегистрирован 5876 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов 361 ребёнок. Выздоровели за всё время 3392 человека.

Умерли ещё два человека

в штабе сообщили ещё о двух случаях летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 66 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 93 человека. В отделениях реанимации находятся 78 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Брат главы Минздрава умер от коронавируса

Об этом в понедельник сообщили местные СМИ.

«В новосибирской инфекционной больнице умер родной брат министра здравоохранения Константина Хальзова. После заражения коронавирусной инфекцией он длительное время находился в тяжёлом состоянии в реанимации», – пишет издание «Сибкрай».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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