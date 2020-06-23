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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 30 июня

сегодня 12:43

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, Михаила Докукина, коллаж Сиб.фм

Ещё три человека с подтверждённым коронавирусом умерли в стационарах Новосибирской области за минувшие сутки; диагноз COVID-19 медики поставили 109 жителям.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области стремительно приближается к 6 тысячам. В регионе уже 96 умерших.

Плюс 109

По данным оперативного штаба на утро 30 июня, в регионе зарегистрировано 5 985 случаев инфицирования СOVID-19. За последние сутки выявлено 109 новых заражений. Среди заболевших – 362 ребёнка.

Новые жертвы

За сутки в инфекционных стационарах области умерли ещё трое пациентов. Это мужчины в возрасте 65 и 79 лет и женщина 83 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 96 человек.

В настоящее время в отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

Постельный режим и медконтроль

По данным оперативного штаба региона, в инфекционных стационарах Новосибирска лечение получают 2 287 человек. В больницы районов области госпитализировано 636 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

За время пандемии 3 496 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 104 – за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 1 094 жителя региона, 25 174 человека сняты с меднаблюдения.

Напомним, 29 июня стало известно о смерти от COVID-19 родного брата министра здравоохранения Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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